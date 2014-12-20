Талант – это человек на своем месте

Образование : высшее филологическое, экономическое. Опыт работы в сферах : рерайтинг, копирайтинг, менеджмент, бухгалтерия, делопроизводство, педагогика. Навыки : высокая письменная грамотность; хорошая скорость набора текстов; применение основ SEO копирайтинга, быстрое переключение на темы различной направленности; умение вникать в суть текста, анализировать, обобщать,делать выводы; высокая инициативность, трудоспособность,ответственность; склонность к самообучению, усидчивость, способность работать с большими объемами информации.

Опыт написания «продающих» текстов, а также статей по тематикам: строительство, авто, красота, туризм, бизнес, мода, финансы, интернет, медицина и др.

Высокую уникальность текстов,исполнительность, конфиденциальность гарантирую.