Быстро и качественно создам готовый лендинг Landing page на конструкторе Тильда/ Tilda.
Являюсь студентом онлайн университета Skillbox (одного из лидеров российского рынка онлайн- образования) - по специальности "Дизайнер сайтов на Тильда".
Делаю лендинги на любой вкус, а так же учитываю все пожелания заказчика. Дизайн может быть уникальным (Zero block), либо с использованием стандартных блоков на Тильде.
По итогу нашего сотрудничества Вы получите: готовый Landing page с современным и приятным дизайном, в интуитивно понятном интерфейсе, который будет полностью адаптирован под различные мобильные устройства и разрешения.
Стоимость:
- Простой лендинг на Tilda с использованием стандартных блоков (до 6 блоков)- 500 руб.- срок выполнения- 2 дня;
- Лендинг с использованием Zeroblock (до 6 блоков)- 1000 руб.- срок выполнения- 3 дня;
- Лендинг+ дополнительные страницы (до 5-ти штук)- 1500 руб.- срок выполнения- 4 дня;
Так же предоставлю услуги:
- Ведение и администрирование Вашего сайта на Тильде Tilda (доработаю текущие данные, обновлю контент/ каталог, настрою новые блоки, внесу любые правки в контент сайта). Возможна работа на постоянной основе. (400 руб./день)
- Редизайн Вашего сайта на Тильде Tilda (подборку и замену стандартных блоков,удаление/добавление стандартных блоков, редизайн/ добавление Zero block (при желании), перемещение элементов, замену контактов, корректировку текста; замену шрифтов, цветов, фонов, картинок, анимаций на сайте; прочие крупные и мелкие правки). (100 руб./час)
- Доработка Вашего сайта на Тильде Tilda (перелинковку страниц, установку сторонних виджетов, подключение домена, пошаговую анимацию, добавление новых экранов, настройку адаптивности, настройку форм, создание и исправление
нерабочих кнопок/ форм и т. д.). (80 руб./час)