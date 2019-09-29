Создание лендинга Landing page на Тильде Tilda

Быстро и качественно создам готовый лендинг Landing page на конструкторе Тильда/ Tilda.

Являюсь студентом онлайн университета Skillbox (одного из лидеров российского рынка онлайн- образования) - по специальности "Дизайнер сайтов на Тильда".

Делаю лендинги на любой вкус, а так же учитываю все пожелания заказчика. Дизайн может быть уникальным (Zero block), либо с использованием стандартных блоков на Тильде.

По итогу нашего сотрудничества Вы получите: готовый Landing page с современным и приятным дизайном, в интуитивно понятном интерфейсе, который будет полностью адаптирован под различные мобильные устройства и разрешения.

Стоимость:

- Простой лендинг на Tilda с использованием стандартных блоков (до 6 блоков)- 500 руб.- срок выполнения- 2 дня;

- Лендинг с использованием Zeroblock (до 6 блоков)- 1000 руб.- срок выполнения- 3 дня;

- Лендинг+ дополнительные страницы (до 5-ти штук)- 1500 руб.- срок выполнения- 4 дня;

Так же предоставлю услуги:

- Ведение и администрирование Вашего сайта на Тильде Tilda (доработаю текущие данные, обновлю контент/ каталог, настрою новые блоки, внесу любые правки в контент сайта). Возможна работа на постоянной основе. (400 руб./день)

- Редизайн Вашего сайта на Тильде Tilda (подборку и замену стандартных блоков,удаление/добавление стандартных блоков, редизайн/ добавление Zero block (при желании), перемещение элементов, замену контактов, корректировку текста; замену шрифтов, цветов, фонов, картинок, анимаций на сайте; прочие крупные и мелкие правки). (100 руб./час)

- Доработка Вашего сайта на Тильде Tilda (перелинковку страниц, установку сторонних виджетов, подключение домена, пошаговую анимацию, добавление новых экранов, настройку адаптивности, настройку форм, создание и исправление

нерабочих кнопок/ форм и т. д.). (80 руб./час)