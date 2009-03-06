Кочерга Елена Викторовна

моб.: +38 050 871 96 97

e-mail: [email protected]

дата рождения: 1981.04.23

ОБРАЗОВАНИЕ

ФЕОДОСИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

КРЫМСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ им. САМОКИША

Специальность: художніик - график

Практика работы с детьми в школах с художественным уклоном и в

художественных школах. Участие в выставках живописи.

ОПЫТ РАБОТЫ

Рекламное агентство "Хелена"

Должность - художник-дизайнер

Разработка дизайна упаковки, этикетки, художественное оформление

ивентов, допечатная подготовка.

Рекламное агентство "Арт-Лайф"

Должность - художник-дизайнер

Разработка дизайна этикетки, упаковки, буклетов, каталогов,

календарей, логотипов, фирменного стиля. BTL - презентации и акции.

Рекламное агентство полного цикла ITB

Должность - художник-дизайнер

Главный критерий работы:

- Поиск нестандартных дизайнерских решений, креативность, умение

воплощать творческие задумки в реальные проекты;

- Разработка и реализация комплексных рекламных проектов. (TV, пресса,

интернет и др. медиа); - Презентации, дилерские конференции;

- Отрисовка Story-boards; - Буклеты, листовки, календари и др.;

- Участие в тендерах; - Русский, украинский, английский - базовый;

Рекламное агнетсво "Free Brand"

Профессиональные навыки

Windows

Mac OS

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

InDesign

QuarkXpress

Владею основами композиции, цветоделения, умение рисовать от руки.

Личные качества

целеустремленность, способность воплощать идеи, коммуникабельность,

ответственность, желание совершенствоваться.