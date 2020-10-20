Графический дизайн, проектирование выставочных стендов, иллюстрации.

﻿Здравствуйте!

Меня зовут Елена. Я графический дизайнер

Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch Up.

Имею большой опыт в:

• проектировании выставочных стендов;

• дизайне и верстке полиграфической продукции;

• разработке элементов фирменного стиля. логотипов;

• дизайне сувенирной продукции.

Рисую в различных техниках (карандаш, шариковая ручка, гуашь, акварель, масло), владею навыками работы с графическим планшетом. Также профессионально занимаюсь фотографией.

Больше моих работ можно посмотреть на сайте lenaluchkova.wordpress.com

Cвязаться со мной можно по почте: [email protected]