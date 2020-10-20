Графический дизайн, проектирование выставочных стендов, иллюстрации.
Здравствуйте!
Меня зовут Елена. Я графический дизайнер
Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch Up.
Имею большой опыт в:
• проектировании выставочных стендов;
• дизайне и верстке полиграфической продукции;
• разработке элементов фирменного стиля. логотипов;
• дизайне сувенирной продукции.
Рисую в различных техниках (карандаш, шариковая ручка, гуашь, акварель, масло), владею навыками работы с графическим планшетом. Также профессионально занимаюсь фотографией.
Больше моих работ можно посмотреть на сайте lenaluchkova.wordpress.com
Cвязаться со мной можно по почте: [email protected]
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Портфолио
- Полиграфия37 просмотров
- Афиши48 просмотров
- Выставочные стенды (3D)58 просмотров
- Выставочные стенды65 просмотров
- Наружная реклама и ролл-апы47 просмотров
- Иллюстрации41 просмотр
- Логотипы26 просмотров