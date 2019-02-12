lenapoet2009

Семейный психолог, женский коуч

Образование: 2006- 2012. Воронежский экономико-правовой институт, Воронеж.

Социально-Правовой факультет. Психолог, преподаватель психологии.

Сертификаты/ курсы повышения квалификации:

2013

Свидетельство.Воронежский экономико-правовой институт, Психологическое консультирование с применением гештальт-терапевтических техник.

2011.

Сертификат. Центр практической психологии "Саммит" г. Воронеж, Авторская учебно-методическая программа "Семейные расстановки" (Краткосрочная семейная терапия по Берту Хелингеру).

2011. Сертификат. Межрегиональная общественная организация " Ассоциация Телесно-Ориентированных Психотерапевтов " г. Москва. Семинар "Методы телесно-ориентированной психотерапии (бодинамика) как ресурс в преодолении профессиональных стрессов.

Направления работы:

1.Психологическая помощь для взрослых. Индивидуальное консультирование по вопросам:

-Кризисы личностного и профессионального роста

-Семейные кризисы: конфликты, потери, горе в семейной системе

-Экзистенциальные кризисы

-Страхи, тревожные состояния, панические атаки

-Выход из созависимых отношений

-Трудности в управлении эмоциями: развитие эмоционального интеллекта и самоконтроля.

-Трудности в коммуникации, конфликты: помощь в построении эффективной стратегии поведения в социуме.

- Анализ, изменение жизненного сценария

-Психосоматические заболевания: помощь в восстановлении психологического здоровья

-Нарушения сна

Профессиональные качества и достижения:

-Опыт психологического консультирования -более 7 лет, разработка программ психологической поддержки и комплексного восстановления для детей и взрослых (восстановление психологического здоровья после получения травм,болезней, утраты близких людей).

-Создание и успешная реализация программ психологической реабилитации, тренингов, семинаров по семейной,женской,детской психологии, арт-терапии, психологии общения, эффективной коммуникации.

Личные качества и интересы:

Ответственность, активность, доброжелательное отношение к людям,готовность помочь даже в самых тяжелых ситуациях, творческий подход в решении сложных задач, открытость новому опыту и знаниям.