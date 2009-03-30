lenar_bucardi

Журналист с 1998 года. спорт, туризм, отдых и, как не странно, криминал.

С ноября 1998 по декабрь 1998 стажер на региональном радио (Могилев, Беларусь) с обязанностью освещения спортивных событий (как в мире, так и в регионе),

с декабря 1998 по июль 2001 работа на региональном радио (Могилев, Беларусь) в качестве редактора отдела международных новостей. Создал две авторских программы: о футболе в частности и о спорте в целом.

с июля 2001 года по июль 2003 года (переведен на) региональное телевидение в качестве редактора службы новостей с теми же обязанностями и функциями. Стал работать в проектах о криминальных происшествиях.

В этот же период - собкор республиканского телевидения по региону.

Июль 2003 октябрь 2004 года работа в частной телевизионной компании в городе Анапа, Краснодарский край.

Октябрь 2005 до декабря 2008 года работа на городском телеканале "Могилев-2" (Беларусь).

Самокритичен, исполнителен, с большим творческим потенциалом и нестандартным мышлением.