lenar_bucardi

С ноября 1998 по декабрь 1998 стажер на региональном радио (Могилев, Беларусь) с обязанностью освещения спортивных событий (как в мире, так и в регионе),
с декабря 1998 по июль 2001 работа на региональном радио (Могилев, Беларусь) в качестве редактора отдела международных новостей. Создал две авторских программы: о футболе в частности и о спорте в целом.
с июля 2001 года по июль 2003 года (переведен на) региональное телевидение в качестве редактора службы новостей с теми же обязанностями и функциями. Стал работать в проектах о криминальных происшествиях.
В этот же период - собкор республиканского телевидения по региону.
Июль 2003 октябрь 2004 года работа в частной телевизионной компании в городе Анапа, Краснодарский край.
Октябрь 2005 до декабря 2008 года работа на городском телеканале "Могилев-2" (Беларусь).
Самокритичен, исполнителен, с большим творческим потенциалом и нестандартным мышлением.