Руководитель отдела маркетинга
Маркетинг. Автоворонки. Чат-Боты. Конференции/Вебинары.
Съемки уроков/Видеомонтаж. Написание текстов. Настройка рекламы.
Что я умею?
- Работа с подрядчиками.
- Составление технических заданий для дизайнера,PR-менеджера, копирайтера, таргетолога, разработчиков.
- Курирование проектов:
-добавление и развитие новых продуктов компании
-запуск инфопродуктов,
-интеграции с различными сервисами.
- Создание контент-план для социальных сетей.
- Настраивание рекламы в Вконтакте,Одноклассники.
- Клиентская поддержка в социальных сетях.
- Анализ статистики соц сетей.
- Разработка чат-ботов, автоворонок.
- Анализ статистики по контекстной рекламе,таргетированной, анализ конкурентов.
- Создание презентаций.
- Организация фотосъемок, мероприятий, конференций, монтаж простых видеороликов.
- Запуск вебинаров, записей уроков и их техническая подготовка. Организация спикеров.
- Постоянный поиск рабочих рекламных связок.
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