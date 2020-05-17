lenar_yus

Ленар lenar_yus

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Руководитель отдела маркетинга

﻿Маркетинг. Автоворонки. Чат-Боты. Конференции/Вебинары.

Съемки уроков/Видеомонтаж. Написание текстов. Настройка рекламы.

Что я умею?

  • Работа с подрядчиками.
  • Составление технических заданий для дизайнера,PR-менеджера, копирайтера, таргетолога, разработчиков.
  • Курирование проектов:
-создание нового сайта

-добавление и развитие новых продуктов компании

-запуск инфопродуктов,

-интеграции с различными сервисами.

  • Создание контент-план для социальных сетей.
  • Настраивание рекламы в Вконтакте,Одноклассники.
  • Клиентская поддержка в социальных сетях.
  • Анализ статистики соц сетей.
  • Разработка чат-ботов, автоворонок.
  • Анализ статистики по контекстной рекламе,таргетированной, анализ конкурентов.
  • Создание презентаций.
  • Организация фотосъемок, мероприятий, конференций, монтаж простых видеороликов.
  • Запуск вебинаров, записей уроков и их техническая подготовка. Организация спикеров.
  • Постоянный поиск рабочих рекламных связок.
Всегда обучаем и если что-то не умею - иду и учусь.