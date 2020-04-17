lenardnataliia

Ищу вакансию SMM менеджера / копирайтера / рерайтера. Также могу создавать изображения для постов, логотипы.
Тел.: 096 534 72 93;
е-mail: [email protected].
Образование:2012-2016 рр. - Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника,
философский факультет, специальность - психология, ОКР - бакалавр.
2016-2018 рр. - Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
специальность - психология, ОКР - магистр.
2016-курс «Семейное консультирование в стиле коучинг».
Знание языков: украинский - родной; русский - свободно; английский - рre-intermediate.
Навыки: пользователь ПК, MS Office (Word, Exсel, PowerPoint), Internet, бухгалтерская программа «Proza», 1С, CRM, ведение страницы Instagram, Facebook (написание текстов к постам, написание рекламных текстов), создание рекламных изображений.