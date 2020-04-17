lenardnataliia

Наталия lenardnataliia

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ищу вакансию SMM менеджера / копирайтера / рерайтера. Также могу создавать изображения для постов, логотипы.

Тел.: 096 534 72 93;

е-mail: [email protected].

Образование:2012-2016 рр. - Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника,

философский факультет, специальность - психология, ОКР - бакалавр.

2016-2018 рр. - Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

специальность - психология, ОКР - магистр.

2016-курс «Семейное консультирование в стиле коучинг».

Знание языков: украинский - родной; русский - свободно; английский - рre-intermediate.

Навыки: пользователь ПК, MS Office (Word, Exсel, PowerPoint), Internet, бухгалтерская программа «Proza», 1С, CRM, ведение страницы Instagram, Facebook (написание текстов к постам, написание рекламных текстов), создание рекламных изображений.