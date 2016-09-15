Переводчик (английский и норвежский)
Образование: МГЛУ (Переводческий факультет, 2016)
Владею английским и норвежским языком на профессиональном уровне.
Выполняла устные и письменные переводы по различным тематикам, в частности:
- общественно-политическая тематика;
- различные отрасли промышленности (нефть и газ, металлургия) и хозяйства (тематика рыболовства и рыбоводства на норвежском);
- художественные и публицистические тексты;
- экономика, PR и маркетинг;
- образование
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