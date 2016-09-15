Переводчик (английский и норвежский)

Образование: МГЛУ (Переводческий факультет, 2016)

Владею английским и норвежским языком на профессиональном уровне.

Выполняла устные и письменные переводы по различным тематикам, в частности:

- общественно-политическая тематика;

- различные отрасли промышленности (нефть и газ, металлургия) и хозяйства (тематика рыболовства и рыбоводства на норвежском);

- художественные и публицистические тексты;

- экономика, PR и маркетинг;

- образование