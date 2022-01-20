lenatimchak

Отлично разбираюсь в технологических процессах ( кондитерское дело, кулинария, выпечка, массаж).

Я фрилансер в декретном отпуске. Пишу статьи на разные темы ( спорт, зоология, кулинария, психология, астрология и т.д.), перевожу аудио/ видео в текст. С удовольствием напишу статью для журнала, поста и т.д. Заказы выполняю добросовестно, в кротчайшие сроки.

Характер: спокойная, уравновешенная, коммуникабельная, внимательная к деталям. С лёгкостью возьмусь за написание текстов по дизайну, интернет магазинов, о моде мужской и женской.

Хобби — люблю готовить, просмотр хорошего фильма, занимаюсь творчеством с дочерью.

Грамотное владение русским и украинским языком. С удовольствием возьмусь за перевод с украинского на русский и с русского на украинский.