lenatretiak88

Здравствуйте!
Меня зовут Елена и я дипломированный филолог и переводчик немецкого языка.
На данный момент получаю высшее образование в магистратуре.
Опыт работы в сфере написания текстов велик, так как регулярно занимаюсь научной деятельностью, то есть пишу научные статьи, которые, в свою очередь, издаются в профессиональных журналах.
Мои профессиональные качества:
- внимательность к деталям
- ответственность
- пунктуальность
- грамотность
- целеустремлённость
- умение глубоко изучать заданную тему текста/статьи
Темы, в которых заинтересована и хорошо разбираюсь:
- Образование
- Культура и искусство
- Путешествия и туризм
- История
- Творчество
- Хобби
- Кино и сериалы
- Психология
- Философия
- Филология
- Животные и растения
- Кулинария
- Быт и дом
- Красота и здоровье
Помимо всего вышеупомянутого, владею такими языками:
- Русский (родной язык)
- Украинский (родной язык)
- Немецкий (уровень B2-C1)
- Английский (уровень В1)
- в процессе изучения шведский язык (текущий уровень - A1)