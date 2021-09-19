lenatretiak88

Здравствуйте!

Меня зовут Елена и я дипломированный филолог и переводчик немецкого языка.

На данный момент получаю высшее образование в магистратуре.

Опыт работы в сфере написания текстов велик, так как регулярно занимаюсь научной деятельностью, то есть пишу научные статьи, которые, в свою очередь, издаются в профессиональных журналах.

Мои профессиональные качества:

- внимательность к деталям

- ответственность

- пунктуальность

- грамотность

- целеустремлённость

- умение глубоко изучать заданную тему текста/статьи

Темы, в которых заинтересована и хорошо разбираюсь:

- Образование

- Культура и искусство

- Путешествия и туризм

- История

- Творчество

- Хобби

- Кино и сериалы

- Психология

- Философия

- Филология

- Животные и растения

- Кулинария

- Быт и дом

- Красота и здоровье

Помимо всего вышеупомянутого, владею такими языками:

- Русский (родной язык)

- Украинский (родной язык)

- Немецкий (уровень B2-C1)

- Английский (уровень В1)

- в процессе изучения шведский язык (текущий уровень - A1)