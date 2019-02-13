lenazabolotnaya

Елена Непомящая lenazabolotnayalenazabolotnaya
Выполняю заказы по графическому дизайну.
- Опыт работы в графическом дизайне - 3 года.
- Индивидуальный подход к каждому заказу.
- Выполнение в срок.
- Качественная работа.
Высшее образование в сфере дизайна.
Профессиональная подготовка к печати.
• Полиграфия;
• Фирменные бланки, конверты, визитки, папки;
• Этикетка.
• Оформление торговых точек и фирменных автомобилей;
• Сувенирно-представительская продукция:
блокноты, брелки, значки, флаги, ручки;
• Наружная реклама
• Разработка логотипов, фирменного стиля, брендбука, веб дизайн и прочее.
Владение ПК на уровне уверенного пользователя.
Професиональное владение програмами: Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Corel Draw.
Рисую портреты по вашей фотографии. Техника: акварель+цветной карандаш, простой карандаш. Опыт в этой сфере уже 4 года.