lenazabolotnaya

Выполняю заказы по графическому дизайну. Рисую портреты по вашей фотографии.

Выполняю заказы по графическому дизайну.

- Опыт работы в графическом дизайне - 3 года.

- Индивидуальный подход к каждому заказу.

- Выполнение в срок.

- Качественная работа.

Высшее образование в сфере дизайна.

Профессиональная подготовка к печати.

• Полиграфия;

• Фирменные бланки, конверты, визитки, папки;

• Этикетка.

• Оформление торговых точек и фирменных автомобилей;

• Сувенирно-представительская продукция:

блокноты, брелки, значки, флаги, ручки;

• Наружная реклама

• Разработка логотипов, фирменного стиля, брендбука, веб дизайн и прочее.

Владение ПК на уровне уверенного пользователя.

Професиональное владение програмами: Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Corel Draw.

Рисую портреты по вашей фотографии. Техника: акварель+цветной карандаш, простой карандаш. Опыт в этой сфере уже 4 года.