БЛОХИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

+7(917)295-40-49

Сведения о себе

год и место рождения: 1984 год, 26 июля, г. Казань

Семейное положение: не женат

Образование Высшее

2001 - 2006 Казанский Государственный Технологичекий

Университет им. С.М. Кирова

Механический факультет, очная форма обучения

Специальность: Теоретические Основы Теплотехники, Энергетика теплотехнологий

Квалификация: Инженер

Кафедра военной подготовки при КГТУ(КХТИ)

Лейтенант запаса (нач.службы РАВ)

Лидерская Программа 47 Zeora , “Журналистика” Сертификат, “Информатика” Сертификат(диплом второй степени разработка ПО), “Основы принятия решений”, “Переговоры”, «Продажи» (сертификаты: Кодекс, Ренессанс, Адепт), “Тайм менеджмент”, “Реализация стратегии компании”, “Постановка задач”, «Современные языки программирования», «Основы защиты информации» (Symantec, McAfee)

Профессиональный опыт:

06/2014 наст вр ООО Тензор

1.Разработка программного обеспечения С++

04/2010 – 06/2014 ОАО КНПП Вертолёты МИ. Инженер-программист

1. Разработка программного обеспечения для беспилотных л/а. C++

2. Анализ информации.

3. Разработка алгоритмов обработки изображения

4. Тестирование

5. Оптимизация

Участие в проектах:

0. Разработка программного обеспечения, автоматизация производственных процессов

1. Образовательный центр «Интеллект», и "Советник", решение задач, написание курсовых, и дипломных работ.

2. НПО «Энергия», расчет стоимости системы автоматизации с.м. «Козья Слобода» 2010г.

3. НПО «Энергия», обоснование стоимости светильника для Казанского метро. 2010г.

4. ООО «Тродос поволжье», проведение семинара ГрандСмета. 2010г.

5. Стерлитамакское ОАО «Каустик», разработка сметной документации для строительства комплексной трансформаторной подстанции 2х400кВА

6. ООО «Висткард», разработка программного обеспечения на мобильные телефоны, с поддержкой клиент серверной системы (серверная часть PHP, MySQL, клиентская часть JavaME CLDC 1.0 MIDP 2.1). 2010г

7. ОАО «Сетевая компания». Разработка сметной документации прокладки оптоволоконной линии, противоаварийной автоматики, линии высокочастотной связи. 2009г

8. НПО «Энергия», Детский Оздоровительный Лагерь «Приазовец» г.Анапа. Разработка сметной документации. 2009г

9. ООО «Быстропринт», бренд PDF г.Москва. Разработка бизнес плана, открытия регионального представительства для типографии. 2009г

10. ООО «Трансиком», Авто грузоперевозки. Вхожу в состав учредителей. Наработка диспетчерской базы по цельнофурным перевозкам. 2008г

11. ООО «Альфа-Медиа», Разработка программного обеспечения. Вхожу в состав учредителей с 2007г.

12. ООО "ТрансЛесТорг", Торговые операциии с пиломатериалами. Директор

13. ООО "Letnes" (Октомебель). Вхожу в состав учредителей.

09/2009 –03/2010 Магазин №7, СМАК, Грузчик

1. Погрузо-разгрузочные работы.

07/2009 –08/2009 Типография “PDF”,

Менеджер отдела продаж, г.Москва

1. Поиск клиентов

2. Описание возможностей типографии

3. Написание технического задания для отдела печати, дизайнеров

4. Участие в тендерах

5. Решение конфликтных ситуаций

6. Планирование месячной загрузки оборудования

11/2008 –05/2009 Автотранспортная компания «Car-Go!»

Начальник отдела продаж, г.Казань

1. Выработка стратегии поиска и оценки новых клиентов

2. Помощь в налаживании отношений с новыми клиентами

3. Обучение специалистов отдела продаж

4. Информирование компании о ситуации на рынке

5. Поддержание дисциплины

6. Постановка задач

7. Контроль результатов

8. Организация деятельности специалистов отдела продаж

9. Ведение документации и отчетности

10. Организация соревнования между специалистами отдела продаж

11. Мотивация сотрудников

12. Рекрутинг

13. Организация и проведение собраний

14. Работа с проблемными клиентами, решение конфликтных ситуаций

15. Согласование интересов специалистов отдела продаж с руководством компании

16. Работа с ключевыми клиентами

03/2008 – по 11/2008 ООО «Группа Ренессанс Страхование» в г. Казань

Специалист отдела корпоративных продаж

1. Увеличение продаж всего комплекса страховых услуг, лицензиями, на осуществление которых обладает компания.

2. Выполнение личного бюджета, утверждаемого Начальником отдела.

3. Изучение конъюнктуры рынка и спроса на страховые услуги.

4. Осуществление поиска и учета потенциальных клиентов/объектов страхования с их ранжированием по степени приоритетности.

5. Проведение переговоров с потенциальными клиентами по условиям страхования с целью заключения договоров страхования.

6. Передача в технический отдел заполненных вопросников для оформления коммерческих предложений и котировок для потенциальных клиентов.

7. Доставка клиенту коммерческих предложений и котировок.

8. Заключение и оформление страховых договоров в пределах своей компетенции, регулирование отношений между страховщиком и страхователем, обеспечение их выполнения, осуществление приемки страховых взносов.

9. Обеспечение хранения документов, связанных с заключением договоров страхования.

10. Исследование неосвоенных видов страховых услуг и внесение предложений непосредственному руководству по их развитию в компании.

11. Выполнение иных поручений руководителя касающихся непосредственной профессиональной деятельности специалиста.

09/2006 – 12/2007 ООО “Бюро Технической Информации 526-69-69”, г. Казань

Инженер по сопровождению (обеспечение нормативно- технической информацией предприятия РТ)

1. Переговоры и активные продажи в крупные коммерческие организации и государственные учреждения РТ (Татнефтепроводстрой, Татавтодор, Эс Ай Ви Интертрейд)

2. Маркетинговый анализ, обучение новых сотрудников

3. Сертификация специалистов по ПК «ГРАНД-Смета»

4. Оформление документации по заказчикам (выписка счетов, накладных, счетов-фактур)

5. Подготовка и согласование договоров

6. Оказание консультаций по техническим вопросам

7. Разрешение экстренных, конфликтных ситуаций

8. Поиск клиентов, ведение деловых переговоров, ведение деловой переписки, заключение договоров, презентация компании и продуктов продаж, консультация заказчика

9. Работа в командировках

10. Работа в 1С, MS Word (Exel), Гранд, Кодекс, Гарант, Техэксперт

01/2006 – 09/2006 ООО “Пицца - Норд”, г. Казань

Повар

1. Соблюдение стандартов

2. Работа в коллективе

3. Позитивное настроение

05/2005 – 11/2005 “Стрип бар Мурена”, г. Казань

Танцор стриптиза

1. Постановка новых номеров

2. Разработка дизайна костюма

3. Выступление перед публикой

06/2004 – 08/2004 ООО “Осе Драйв”, г. Казань

Розничный продавец литературы

1. Поиск клиентов на улице

2. Работа в команде

3. Работа в потоке людей

4. Активные переговоры

Цель: Я сильный, уверенный и целеустремленный мужчина лидер, я создаю легкость, позитив, приверженность, мой результат яркий, изобильный и гармоничный мир.

Рекомендации:

Начальник отдела№10, КНПП Вертолеты ми, Дмитриев Иван Алексеевич, 89050255597

Старший инженер, КНПП Вертолеты ми, Тураев Сергей, 89274417755

Генеральный директор «Тродос поволжье», Бажина Татьяна, 89272442710

Технический директор НПО «Энергия», Сергей Евгеньевич, 89272408418, (527-10-04)

Начальник отдела продаж типографии PDF Москва, Людмила, 89265744108

Директор магазина ТД «Каждый день» сети СМАК, Багаутдинова Ляйсан Равилевна, 89178547058

Директор филиала «Car-Go!» в г. Казань Яшин Алексей Владимирович, 89033437878, (213-19-19)

Руководитель ОКП ООО «Группа Ренессанс Страхование» Никитин Руслан Геннадьевич, 89872904700, (235-14-55)

Директор «Бюро Технической Информации», Руслан Ренатович, 89172505855, (526-69-69)

Знание языков

Английский язык – техническая литература

Немецкий язык – читаю, перевожу со словарем

Другие навыки

Водительское удостоверение категории «В», стаж вождения 6 лет

Пользователь (MS Office, 1С, Гарант, Консультант, «ГРАНД-Смета», Адепт «Договорная Цена», Арос, Техэксперт, MachCAD, ChemCAD, AutoCAD, Компас3D, PhotoShop, Perl, MySQL, SQL, Basic, TP, Delphi, VB, C++, PHP)

Опыт организации, и проведения семинаров.

Опыт управление отделом продаж, проведения переговоров с крупными клиентами, и с топ-менеджментом компаний-партнёров. Опыт поиска‚ привлечения и развития новых клиентов. Навыки коммуникации‚ презентации и переговоров (в том числе на высоком уровне).

Опыт внимательной, и кропотливой работы.

Активная жизненная позиция: участие в благотворительных мероприятиях «АкБарс созидание», донор крови4(+)

Люблю плавать, и читать.

Контактная информация

Эл. Почта: [email protected] Моб. 8-917-295-40-49

http://vkontakte.ru/id8243851

http://brainstorage.me/leonid_niko