ОБРАЗОВАНИЕ

1996 - 2002 - Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, специальность – журналистика.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

05.2007 - 11.2008 - филиал телеканала "РБК-ТВ" в Санкт-Петербурге

специальный корреспондент

поиск тем, съёмка сюжетов, выполнение заданий редакции, участие в открытии филиала Телеканала в Санкт-Петербурге.

12.2004 - 05.2007 - корреспондентский пункт телеканала "РБК-ТВ" в Санкт-Петербурге

редактор, продюсер

поиск тем, координация съёмок, выполнение заданий редакции, организаторская работа.

03.2004 - 12.2004 - ТРК "Петербург - 5 канал"

редактор

работала редактором в программах "Сейчас о главном" и "Главное с Игорем Фесуненко". Поиск тем, организация съемок, участие в планировании.

01.2003 - 03.2004 - Ежедневная газета "Смена"

редактор отдела информации

написание собственных материалов, правка и редактура материалов корреспондентов, поиск тем, участие в планировании газеты, организаторская работа

05.2001 - 01.2003 - Ежедневная газета "Вечерний Петербург"

редактор отдела информации

написание собственных материалов, правка и редактура материалов корреспондентов, поиск тем, участие в планировании газеты, организаторская работа

09.1995 - 05.2001 - работа в различных СМИ (телевидение, газеты, информационные агентства), работа на выборах, работа в сфере PR

О предыдущем опыте работы готова рассказать по требованию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство:

Россия

Языки

Русский: Родной язык

Английский: базовые знания

Ключевые навыки:

Люблю учиться, не боюсь трудностей, опытный пользователь ПК (все офисные программы; Adobe Photoshop, Corel Draw, Avid Liquid - базовые знания, прекрасно ориентируюсь в интернете).