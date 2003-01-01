Мария Михайлова leningradkaleningradka
ОБРАЗОВАНИЕ
1996 - 2002 - Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, специальность – журналистика.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
05.2007 - 11.2008 - филиал телеканала "РБК-ТВ" в Санкт-Петербурге
специальный корреспондент
поиск тем, съёмка сюжетов, выполнение заданий редакции, участие в открытии филиала Телеканала в Санкт-Петербурге.
12.2004 - 05.2007 - корреспондентский пункт телеканала "РБК-ТВ" в Санкт-Петербурге
редактор, продюсер
поиск тем, координация съёмок, выполнение заданий редакции, организаторская работа.
03.2004 - 12.2004 - ТРК "Петербург - 5 канал"
редактор
работала редактором в программах "Сейчас о главном" и "Главное с Игорем Фесуненко". Поиск тем, организация съемок, участие в планировании.
01.2003 - 03.2004 - Ежедневная газета "Смена"
редактор отдела информации
написание собственных материалов, правка и редактура материалов корреспондентов, поиск тем, участие в планировании газеты, организаторская работа
05.2001 - 01.2003 - Ежедневная газета "Вечерний Петербург"
редактор отдела информации
написание собственных материалов, правка и редактура материалов корреспондентов, поиск тем, участие в планировании газеты, организаторская работа
09.1995 - 05.2001 - работа в различных СМИ (телевидение, газеты, информационные агентства), работа на выборах, работа в сфере PR
О предыдущем опыте работы готова рассказать по требованию.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданство:
Россия
Языки
Русский: Родной язык
Английский: базовые знания
Ключевые навыки:
Люблю учиться, не боюсь трудностей, опытный пользователь ПК (все офисные программы; Adobe Photoshop, Corel Draw, Avid Liquid - базовые знания, прекрасно ориентируюсь в интернете).
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