Адаптивная верстка сайтов под ключ быстро и надежно
Я создаю с нуля современные, адаптивные и динамичные сайты и веб-приложения. Программирование - моя страсть, я люблю учиться и постоянно совершенствуюсь в своих навыках. Мне нравится работать над интересными и визуально красивыми проектами, я всегда уделяю особое внимание адаптивности и непременно довожу дело до конца в необходимые сроки. Хорошо работаю как одна, так и с командой. Я ответственна и исполнительна, всегда на связи и, конечно же, гарантирую качество своей работы
- Ориентация на мобильные устройства, адаптивный дизайн
- Кроссбраузерное тестирование и отладка
- Межфункциональные команды
- Гибкая разработка и Scrum
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