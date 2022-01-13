Адаптивная верстка сайтов под ключ быстро и надежно

Я создаю с нуля современные, адаптивные и динамичные сайты и веб-приложения. Программирование - моя страсть, я люблю учиться и постоянно совершенствуюсь в своих навыках. Мне нравится работать над интересными и визуально красивыми проектами, я всегда уделяю особое внимание адаптивности и непременно довожу дело до конца в необходимые сроки. Хорошо работаю как одна, так и с командой. Я ответственна и исполнительна, всегда на связи и, конечно же, гарантирую качество своей работы

Ориентация на мобильные устройства, адаптивный дизайн

Кроссбраузерное тестирование и отладка

Межфункциональные команды

Гибкая разработка и Scrum

Сайт с примерами моих работ:

https://lenizza1331.github.io/im-leniza/