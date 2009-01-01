lenkamaxem

10.11.2009–01.06.2014 – ООО «Украина-Хост» (телекоммуникационный оператор, хостинг провайдер).
Руководитель клиентской службы поддержки
• Участие в разработке и принятии концепции развития компании.
• Изучение рынка, разработка и внедрение маркетинговой стратегии компании.
• Координирование и контроль над реализацией услуг предоставляемых компанией.
• Составление максимально эффективных планов работ, установление реальных сроков выполнения задач, ведение за ними контроля.
• Участие в мероприятиях по оптимизации бюджета и совершенствованию системы отчётности компании, эффективного расходования средств.
• Ведение переговоров с ключевыми клиентами, заключение договоров с поставщиками услуг.
• Реализация достигнутых договоренностей, контроль реализации сетевых проектов.
• Предварительное проектирование технической возможности включения.
• Налаживание системы клиент ориентированного сервиса.
• Обучение новых сотрудников.
Достижения: выполнение плана по существующим клиентам, расширение спектра предоставляемых услуг, выполнение плана по продажам услуг на 125%
01.01.2009 по 10.11.2009 – ООО «Украина-Хост»
(телекоммуникационный оператор, хостинг провайдер).
Менеджер по работе с клиентами
• Ведение переговоров с клиентами на всех стадиях, проведение презентаций.
• Заключение договоров.
• Предложены новые продукты, позволившие увеличить доход на 23%.
02.2008–10.2008 –ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)
Руководитель отдела услуг дата-центра
• Проведение анализа и доведения до руководства сводных аналитических данных, предложений по улучшению деятельности отдела услуг дата-центра.
• Анализ существующей структуры предоставления услуг, внедрение изменений.
• Ведение бизнес-планирования отдела, определение объёма и срока его финансирования.
• Контроль дисциплины подчинённого персонала.
• Принятие участия в разработке, внедрении системы мотивации персонала отдела.
• Ведение установленной отчётности.
• Расширение продаж с охватом клиентов массового рынка.
• Доход подразделения удвоен.
11.2007-02.2008–ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)
Менеджер по продаже услуг колокейшн.
• Организованы курсы подготовки для новых сотрудников, помогающие им быстрее включиться в работу.
• Подготовка документации по реализации нового проекта по колокейшн (ценовые предложения, договора, документация по серверам, организации дата-центра).
• Подготовка документации и проведение переговоров с дизайн-студиями по созданию сайта для услуг колокейшн, хостинг, доменные имена.
05.2007-11.2007–ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)
Менеджер с продаж.
• Поиск потенциальных клиентов;
• Ведение коммерческих переговоров с клиентами с целью продажи услуг.
• Проведение постоянной работы с клиентами, направленной на обеспечение полной и своевременной платы за полученные услуги, повышение доходности продаж.
• Выполнение договорных обязательств по предоставлению услуг.
• Анализ статистических данных продаж и предоставления услуг клиентам.
• Выполнение отчетов о проделанной работе.
01.2007-05.2007–ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)
Менеджер по вопросам коммерческий деятельности.
Прием, регистрация и обработка входящей корреспонденции, связанной с обслуживанием клиентов, подготовка ответов на письма.
Предоставление запрошенной информации другим департаментам и службам, взаимодействующим с менеджером по вопросам коммерческой деятельности.
Участие в разработке и реализации проектов связанных с деятельностью коммерческого департамента (рекламные компании, ценовая политика ).
Консультационная поддержка других департаментов по наличию и условиям проводящихся акций для абонентов, по другим административным вопросам (контроль выполнения работ), связанным с обслуживанием потенциальных клиентов и существующих абонентов компании.
Изучение и анализ рынка услуг по направлению (смежных услуг) в Украине, России, за границей.
08.2005-01.2007- ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)
Специалист по работе с клиентами в коммерческом департаменте
• Организация информационного и административного обслуживания клиентов: отработка заявок на регистрацию/продление доменных имён, активация хостинг, почты, консультации по предоставлению и использованию услуг.
• Обеспечение своевременного оформления договоров с потребителями услуг, выполнения договорных обязательств по предоставлению услуг.
• Анализ статистических данных продаж и предоставления услуг клиентам.
• Выполнение отчетов о проделанной работе
ОБРАЗОВАНИЕ
1990-2000 Общеобразовательная школа 1-3 ст. №1 г. Борисполь, награждена золотой медалью «За особенные успехи в обучении»
1998-2000 Полный курс обучения за специальностью оператор ЕОМ
2000–2004 Национальный Авиационный Университет, Институт Транспортных технологий, факультет охраны окружающей среды
-Бакалавр с Экологии
Диплом с отличием.
2006 получение полного высшего образования за специальностью «Экология и охрана окружающей среды»
-Квалификация эколога, научного сотрудника (Экология),преподавателя высшего научного учреждения.
1-е место в конкурсе «Лучшая дипломная работа»
Диплом с отличием.
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
Четкость, системность, развитые организаторские и управленческие способности, готовность к большому объему работы, активная жизненная позиция, техническая грамотность.
Инициативность, коммуникабельность, порядочность, умение работать в коллективе, аккуратность, внимательность, энергичность, способность к быстрому обучению.
Готовность к высокой степени ответственности, желание работать и развиваться. Нацеленность на результат.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• Intermediate English.
• Русский, украинский - свободное владение.
УВЛЕЧЕНИЯ
-Пишу стихи, рассказы, статьи, дипломные работы и т.п.
-Увлекаюсь культурой и традициями других стран - люблю путешествовать.
-Люблю читать как классическую, так и современную прозу.