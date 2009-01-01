lenkamaxem

9-летний опыт в поддержке IT- сервисов и услуг

10.11.2009–01.06.2014 – ООО «Украина-Хост» (телекоммуникационный оператор, хостинг провайдер).

Руководитель клиентской службы поддержки

• Участие в разработке и принятии концепции развития компании.

• Изучение рынка, разработка и внедрение маркетинговой стратегии компании.

• Координирование и контроль над реализацией услуг предоставляемых компанией.

• Составление максимально эффективных планов работ, установление реальных сроков выполнения задач, ведение за ними контроля.

• Участие в мероприятиях по оптимизации бюджета и совершенствованию системы отчётности компании, эффективного расходования средств.

• Ведение переговоров с ключевыми клиентами, заключение договоров с поставщиками услуг.

• Реализация достигнутых договоренностей, контроль реализации сетевых проектов.

• Предварительное проектирование технической возможности включения.

• Налаживание системы клиент ориентированного сервиса.

• Обучение новых сотрудников.

Достижения: выполнение плана по существующим клиентам, расширение спектра предоставляемых услуг, выполнение плана по продажам услуг на 125%

01.01.2009 по 10.11.2009 – ООО «Украина-Хост»

(телекоммуникационный оператор, хостинг провайдер).

Менеджер по работе с клиентами

• Ведение переговоров с клиентами на всех стадиях, проведение презентаций.

• Заключение договоров.

• Предложены новые продукты, позволившие увеличить доход на 23%.

02.2008–10.2008 –ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)

Руководитель отдела услуг дата-центра

• Проведение анализа и доведения до руководства сводных аналитических данных, предложений по улучшению деятельности отдела услуг дата-центра.

• Анализ существующей структуры предоставления услуг, внедрение изменений.

• Ведение бизнес-планирования отдела, определение объёма и срока его финансирования.

• Контроль дисциплины подчинённого персонала.

• Принятие участия в разработке, внедрении системы мотивации персонала отдела.

• Ведение установленной отчётности.

• Расширение продаж с охватом клиентов массового рынка.

• Доход подразделения удвоен.

11.2007-02.2008–ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)

Менеджер по продаже услуг колокейшн.

• Организованы курсы подготовки для новых сотрудников, помогающие им быстрее включиться в работу.

• Подготовка документации по реализации нового проекта по колокейшн (ценовые предложения, договора, документация по серверам, организации дата-центра).

• Подготовка документации и проведение переговоров с дизайн-студиями по созданию сайта для услуг колокейшн, хостинг, доменные имена.

05.2007-11.2007–ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)

Менеджер с продаж.

• Поиск потенциальных клиентов;

• Ведение коммерческих переговоров с клиентами с целью продажи услуг.

• Проведение постоянной работы с клиентами, направленной на обеспечение полной и своевременной платы за полученные услуги, повышение доходности продаж.

• Выполнение договорных обязательств по предоставлению услуг.

• Анализ статистических данных продаж и предоставления услуг клиентам.

• Выполнение отчетов о проделанной работе.

01.2007-05.2007–ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)

Менеджер по вопросам коммерческий деятельности.

Прием, регистрация и обработка входящей корреспонденции, связанной с обслуживанием клиентов, подготовка ответов на письма.

Предоставление запрошенной информации другим департаментам и службам, взаимодействующим с менеджером по вопросам коммерческой деятельности.

Участие в разработке и реализации проектов связанных с деятельностью коммерческого департамента (рекламные компании, ценовая политика ).

Консультационная поддержка других департаментов по наличию и условиям проводящихся акций для абонентов, по другим административным вопросам (контроль выполнения работ), связанным с обслуживанием потенциальных клиентов и существующих абонентов компании.

Изучение и анализ рынка услуг по направлению (смежных услуг) в Украине, России, за границей.

08.2005-01.2007- ООО «Адамант» (телекоммуникационная компания)

Специалист по работе с клиентами в коммерческом департаменте

• Организация информационного и административного обслуживания клиентов: отработка заявок на регистрацию/продление доменных имён, активация хостинг, почты, консультации по предоставлению и использованию услуг.

• Обеспечение своевременного оформления договоров с потребителями услуг, выполнения договорных обязательств по предоставлению услуг.

• Анализ статистических данных продаж и предоставления услуг клиентам.

• Выполнение отчетов о проделанной работе

ОБРАЗОВАНИЕ

1990-2000 Общеобразовательная школа 1-3 ст. №1 г. Борисполь, награждена золотой медалью «За особенные успехи в обучении»

1998-2000 Полный курс обучения за специальностью оператор ЕОМ

2000–2004 Национальный Авиационный Университет, Институт Транспортных технологий, факультет охраны окружающей среды

-Бакалавр с Экологии

Диплом с отличием.

2006 получение полного высшего образования за специальностью «Экология и охрана окружающей среды»

-Квалификация эколога, научного сотрудника (Экология),преподавателя высшего научного учреждения.

1-е место в конкурсе «Лучшая дипломная работа»

Диплом с отличием.

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

Четкость, системность, развитые организаторские и управленческие способности, готовность к большому объему работы, активная жизненная позиция, техническая грамотность.

Инициативность, коммуникабельность, порядочность, умение работать в коллективе, аккуратность, внимательность, энергичность, способность к быстрому обучению.

Готовность к высокой степени ответственности, желание работать и развиваться. Нацеленность на результат.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• Intermediate English.

• Русский, украинский - свободное владение.

УВЛЕЧЕНИЯ

-Пишу стихи, рассказы, статьи, дипломные работы и т.п.

-Увлекаюсь культурой и традициями других стран - люблю путешествовать.

-Люблю читать как классическую, так и современную прозу.