Продвижение в Инстаграм, настройка таргетированной рекламы, разовые услуги

Всем привет.

Ваш аккаунт не приносит желаемой прибыли?

Отсутствует время на его продвижение?

Тогда тебе ко мне!

Меня зовут Елена, я - СММ-СПЕЦИАЛИСТ и ТАРГЕТОЛОГ.

Я помогу тебе в продвижении твоего аккаунта Инстаграм.

Выведем твой профиль на новый уровень.

Я занимаюсь только качественным продвижением.

В работе использую только экологичные методы продвижения!

Сотрудничая со мной, ты получишь:

1. Оформленный Инстаграм - аккаунт.

2. Качественный контент.

3. Целевую аудиторию.

В итоге у тебя будет не просто страничка с красивыми цифрами (лайки, подписчики), а АККАУНТ, ПРИНОСЯЩИЙ ПРИБЫЛЬ.

Чтобы начать работу – пиши, звони, и получи в подарок скидку вразмере 30% на первый месяц работы.