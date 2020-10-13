Продвижение в Инстаграм, настройка таргетированной рекламы, разовые услуги
Всем привет.
Ваш аккаунт не приносит желаемой прибыли?
Отсутствует время на его продвижение?
Тогда тебе ко мне!
Меня зовут Елена, я - СММ-СПЕЦИАЛИСТ и ТАРГЕТОЛОГ.
Я помогу тебе в продвижении твоего аккаунта Инстаграм.
Выведем твой профиль на новый уровень.
Я занимаюсь только качественным продвижением.
В работе использую только экологичные методы продвижения!
Сотрудничая со мной, ты получишь:
1. Оформленный Инстаграм - аккаунт.
2. Качественный контент.
3. Целевую аудиторию.
В итоге у тебя будет не просто страничка с красивыми цифрами (лайки, подписчики), а АККАУНТ, ПРИНОСЯЩИЙ ПРИБЫЛЬ.
Чтобы начать работу – пиши, звони, и получи в подарок скидку вразмере 30% на первый месяц работы.
Действие аккаунта приостановлено!