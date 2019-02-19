Обработка фото, SMM, Написание статей и текстов

Потоковая обработка - цветокоррекция 30р/шт от 100 фотографий.Портретная ретушь: бьюти 500р, легкая ретушь портрета 300р, только чистка кожи 150р за 1фото, удаление объектов с фона 100-400р в зависимости от сложности, обтравка 50р/шт.

Копирайтинг: 100р за 1000 симвлов (продающие тексты, посты для соц.сетей, тексты на акции, статьи для блогов).

Рерайт: 80р за 1000 символов, статью(и) предоставляете сами.

SMM ведение 1 соц сети: 10 000 р. Ведение: создание контент-плана, написание статей (информационные, продающие, развлекательные) - 15 статей с месяц, написание Акций+запуск рекламы, обработка ваших видео и фотографий, отчетность.

Аудит соц.сетей: бесплатно 1 сеть, 2 сеть 500р.

Предоплата 50%: карта Сбер, Яндекс-кошелек.

Отзывы на аудит групп в соц.сетях:

https://docs.google.com/document/d/1k8b23YVpg8FQ4G5vZbhuyfPJ2jViKL6KUJuM7cTfgQg/edit?usp=sharing