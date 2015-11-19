Начинающий перспективный копирайтер.

Опыт работы во фрилансе — полгода.

Предоставляю услуги по написанию текстов и их рерайту . Имею опыт написания информационных статей для сайтов автомобильного и строительного профиля, работы с новостным контентом, написания карточек для интернет-магазинов. Любимый вид работы — написание информационных статей длиной от 2 к сбп. Очень хотела бы попробовать себя в роли контент-менеджера, но, к сожалению, возможности пока не было.

Имеются навыки работы с компьютером: текстовые редакторы (Word, Excel, OpenOffice), программы для проверки на плагиат (Адвего Плагиатус, Етхт). Свободно владею украинским и русским языком, на среднем уровне знаю английский и испанский.

Ответственная, усидчивая, креативная, коммуникабельная, адекватно реагирую на критику. Если предстоит работать с текстами незнакомой или малознакомой тематики — предварительно изучаю по ней информацию, стараюсь вникнуть в тему чтобы на выходе получить действительно полезную и информативную статью.