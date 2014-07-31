Гл. бухгалтер производственного предприятия, аудитор, лучший бухгалтер 2012

Опыт работы аудитором 4 года, последние 2 года работаю главным бухгалтером на производственном предприятии.

Свободно владею персональным компьютером и офисной техникой;

Отличное знание бухгалтерских программ (1С 7.7, 8.1, 8.2, БЭСТ);

Применение в работе консультационных программ (Консультант, Гарант);

Навыки ведения учета без использования специальных программ;

Большой опыт составления, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности;

Знание всех режимов налогообложения (УСН, ЕНВД, ОСНО);

Опыт управления работой подчиненного персонала;

Знание кадрового учета и делопроизводства;

Наличие практического опыта в области трудового и гражданского права;

Знание иностранных языков (английский, литовский).

Более 3-х лет оказываю услуги в частном порядке организациям и индивидуальным

предпринимателям в области ведения бухгалтерского и налогового учета.

Личные качества:

Высокая работоспособность, аналитический склад ума, ответственность, аккуратность,

коммуникабельность, стремление к самообразованию