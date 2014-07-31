Опыт работы аудитором 4 года, последние 2 года работаю главным бухгалтером на производственном предприятии.
Свободно владею персональным компьютером и офисной техникой;
Отличное знание бухгалтерских программ (1С 7.7, 8.1, 8.2, БЭСТ);
Применение в работе консультационных программ (Консультант, Гарант);
Навыки ведения учета без использования специальных программ;
Большой опыт составления, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности;
Знание всех режимов налогообложения (УСН, ЕНВД, ОСНО);
Опыт управления работой подчиненного персонала;
Знание кадрового учета и делопроизводства;
Наличие практического опыта в области трудового и гражданского права;
Знание иностранных языков (английский, литовский).
Более 3-х лет оказываю услуги в частном порядке организациям и индивидуальным
предпринимателям в области ведения бухгалтерского и налогового учета.
Личные качества:
Высокая работоспособность, аналитический склад ума, ответственность, аккуратность,
коммуникабельность, стремление к самообразованию