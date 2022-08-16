Меня зовут Елена, по образованию я инженер, на работе помимо основной работы, занималась дизайном для нужд завода, всегда хотела превратить
дизайн в основную работу, так после 13 лет работы на заводе, я кардинально
изменила свою деятельность. Теперь я веб-дизайнер помогаю предпринимателям
продавать продукты и услуги с помощью сайта. Люблю работать в стиле минимализм,
не перегружаю сайт лишним дизайном, для того чтобы сайт был понятен
пользователю. Работаю в Tilda, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Figma.
Работаю с zero-блоками в тильде, а также анимацией, адаптирую под все устройства, владею программами для дизайна.
Решаю следующие задачи, от которых в будущем непосредственно зависит успешность создаваемого проекта:
- определение целей и задач посетителей сайта;
- проектирование и планирование структуры сайта;
- разработка интерфейса;
- разработка навигации;
- подготовка контента и контроль его качества.