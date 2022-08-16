Создаю сайты на Tilda с неповторимым дизайном, с понятной структурой.

Меня зовут Елена, по образованию я инженер, на работе помимо основной работы, занималась дизайном для нужд завода, всегда хотела превратить

дизайн в основную работу, так после 13 лет работы на заводе, я кардинально

изменила свою деятельность. Теперь я веб-дизайнер помогаю предпринимателям

продавать продукты и услуги с помощью сайта. Люблю работать в стиле минимализм,

не перегружаю сайт лишним дизайном, для того чтобы сайт был понятен

пользователю. Работаю в Tilda, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Figma.

Работаю с zero-блоками в тильде, а также анимацией, адаптирую под все устройства, владею программами для дизайна.

Решаю следующие задачи, от которых в будущем непосредственно зависит успешность создаваемого проекта:

- определение целей и задач посетителей сайта;

- проектирование и планирование структуры сайта;

- разработка интерфейса;

- разработка навигации;

- подготовка контента и контроль его качества.