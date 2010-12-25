Действие аккаунта приостановлено!
Базы данных
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1000
от 10 дней
нет рейтинга