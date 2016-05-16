Иллюстрации, ретушь фото
Работаю с графическим планшетом в Adobe Photoshop, рисую от руки (графика , живопись)
Рисую в разных стилях.
Мои иллюстрации на сайте:
http://topcreator.org/lenskaya
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Портфолио
- Иллюстрация крокодил161 просмотр
- Иллюстрация дино147 просмотров
- Ретушь фото105 просмотров
- Фото ретушь108 просмотров
- Подруги170 просмотров
- Ночная прогулка113 просмотров
- Иллюстрация Бокс135 просмотров
- Ретушь фото100 просмотров
- Ретушь фото115 просмотров
- Иллюстрация Коала173 просмотра
- Иллюстрация Викинг116 просмотров