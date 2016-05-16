Иллюстрации, ретушь фото

Работаю с графическим планшетом в Adobe Photoshop, рисую от руки (графика , живопись)

Рисую в разных стилях.

Мои иллюстрации на сайте:

http://topcreator.org/lenskaya

https://virink.com/lenskayaD