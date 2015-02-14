Монтаж видео, создание рекламных и обучающих роликов
Приветствую!
Предлагаю такие услуги:
1. Монтаж видео, куда входит:
- подправить качество записи,
- добавить надписи, логотип, название,
- добавить картинки в переходах между кадрами,
- совместить несколько видео и/или добавить картинки на видео дорожку,
- создание слайд-шоу из картинок и фото,
- плавные переходы между частями видео.
2. Создание рекламных роликов в стиле:
- анимационное видео,
- рисованное видео,
- презентации в powerpoint и/или prezi