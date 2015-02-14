lenurick

Елена Мадина lenurick

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Монтаж видео, создание рекламных и обучающих роликов

Приветствую!

Предлагаю такие услуги:

1. Монтаж видео, куда входит:

- подправить качество записи,

- добавить надписи, логотип, название,

- добавить картинки в переходах между кадрами,

- совместить несколько видео и/или добавить картинки на видео дорожку,

- создание слайд-шоу из картинок и фото,

- плавные переходы между частями видео.

2. Создание рекламных роликов в стиле:

- анимационное видео,

- рисованное видео,

- презентации в powerpoint и/или prezi