lenysa2311

Здравствуйте. Необходима таргетированная реклама вк на группу. Группа создана под курс по подготовке к ЕГЭ. Нужен только опытный исполнитель, который сможет привести целевых подписчиков. Аудитория школьники 16-18 лет. Пишите ваши предложения
Оказываю услуги по настройке
- Контекстной рекламы - Яндекс Директ и Гугл Адвордс
- Таргетированной рекламы в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Facebook)
Опыт более 3-х лет.
Вам необходима качественная реклама? Реклама, которая будет приводить только целевой трафик?
Тогда Вы обратились по адресу, я помогу Вам!
Оплату принимаю только после завершения заказа и проверки работы заказчиком!
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Создание рекламных кампаний требует индивидуального подхода и это не просто пустые слова. Оценка ниши, сайта (группы), целевой аудитории, создание рекламной стратегии, бюджет на рк - важно абсолютно все. Только при таком подходе возможно получить результат - клиентов, продажи.
- Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать анализ HTML кода сайта, затем внести исправления. Валидатор выдает много ошибок и предупреждений https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fhistory-repetitor.ru Пациент - информационный блог http://history-repetitor.ru Интересует исправление ошибок на всех страницах сайта, в блоге на ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Составить семантическое ядро для сайта по истории http://history-repetitor.ru: 500 ключей Желательно сложные ключи 50 ключей - ВЧ 300 ключей - СЧ 150 ключей - НЧ Подробное задание дам позже.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт, далее планируется наполнять его информацией на историческую тематику. В дальнейшем после продвижения планируется размещать там контекстную рекламу. В общем простой сайт, чтобы в дальнейшем приносил доход.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад