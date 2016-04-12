lenysa2311

Реклама (Директ, Адвордс, Соц. сети)

Оказываю услуги по настройке

- Контекстной рекламы - Яндекс Директ и Гугл Адвордс

- Таргетированной рекламы в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Facebook)

Опыт более 3-х лет.

Вам необходима качественная реклама? Реклама, которая будет приводить только целевой трафик?

Тогда Вы обратились по адресу, я помогу Вам!

Оплату принимаю только после завершения заказа и проверки работы заказчиком!

Только честное сотрудничество!

Создание рекламных кампаний требует индивидуального подхода и это не просто пустые слова. Оценка ниши, сайта (группы), целевой аудитории, создание рекламной стратегии, бюджет на рк - важно абсолютно все. Только при таком подходе возможно получить результат - клиентов, продажи.