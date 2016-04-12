lenysa2311

Елена lenysa2311

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Реклама (Директ, Адвордс, Соц. сети)

Оказываю услуги по настройке

- Контекстной рекламы - Яндекс Директ и Гугл Адвордс

- Таргетированной рекламы в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Facebook)

Опыт более 3-х лет.

Вам необходима качественная реклама? Реклама, которая будет приводить только целевой трафик?

Тогда Вы обратились по адресу, я помогу Вам!

Оплату принимаю только после завершения заказа и проверки работы заказчиком!

Только честное сотрудничество!

Создание рекламных кампаний требует индивидуального подхода и это не просто пустые слова. Оценка ниши, сайта (группы), целевой аудитории, создание рекламной стратегии, бюджет на рк - важно абсолютно все. Только при таком подходе возможно получить результат - клиентов, продажи.

  • Таргетированная реклама вк

    Здравствуйте. Необходима таргетированная реклама вк на группу. Группа создана под курс по подготовке к ЕГЭ. Нужен только опытный исполнитель, который сможет привести целевых подписчиков. Аудитория школьники 16-18 лет. Пишите ваши предложения

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анализ корректности HTML кода+его исправление

    Необходимо сделать анализ HTML кода сайта, затем внести исправления. Валидатор выдает много ошибок и предупреждений https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fhistory-repetitor.ru  Пациент - информационный блог http://history-repetitor.ru Интересует исправление ошибок на всех страницах сайта, в блоге на ...

    HTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Семантическое ядро

    Составить семантическое ядро для сайта по истории http://history-repetitor.ru: 500 ключей Желательно сложные ключи 50 ключей - ВЧ 300 ключей - СЧ 150 ключей - НЧ Подробное задание дам позже.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт

    Нужен сайт, далее планируется наполнять его информацией на историческую тематику. В дальнейшем после продвижения планируется размещать там контекстную рекламу. В общем простой сайт, чтобы в дальнейшем приносил доход.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад