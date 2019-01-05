leohen

Алексей Дружкин leohen

 
30 летРоссия/Тамбов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интернет-маркетолог

SMM-продвижение в соц.сетях

Анализ ниши, анализ ЦА, составление контент-плана исходя из интересов аудитории, настройка таргетированной рекламы в ВК, ФБ, Инста, МайТаргет.

Директолог (Яндекс.Директ-Google Adwords)

Переговоры с заказчиком, изучение ниши, изучение ЦА, составление ключевых слов, парсинг, создание рекламной кампании, настройка инструментов аналитики. 

Сертифицированный специалист.

Копирайтер

Написание информационных статей, рекламных постов, слоганов, продающих текстов.

Основные темы:

Автомобили

Медицина

Бытовая техника

Строительство и ремонт

Отдых, туризм

Google AdsРекламная кампания