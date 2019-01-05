Интернет-маркетолог
SMM-продвижение в соц.сетях
Анализ ниши, анализ ЦА, составление контент-плана исходя из интересов аудитории, настройка таргетированной рекламы в ВК, ФБ, Инста, МайТаргет.
Директолог (Яндекс.Директ-Google Adwords)
Переговоры с заказчиком, изучение ниши, изучение ЦА, составление ключевых слов, парсинг, создание рекламной кампании, настройка инструментов аналитики.
Сертифицированный специалист.
Копирайтер
Написание информационных статей, рекламных постов, слоганов, продающих текстов.
Основные темы:
Автомобили
Медицина
Бытовая техника
Строительство и ремонт
Отдых, туризм
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