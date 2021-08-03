Специалист по обработке растровых изображений
Коррекция цвета / тона / контрастности;
Манипуляция творческими идеями;коллажи
Коррекция фона;
Пластика;
Убираю все отвлекающие детали;
Удаление / добавление людей, предметов, эффектов;
Обрезать / изменить размер изображения;
Убрать прыщики, морщины
Изменение цвета;
Удалить или изменить фон белый / прозрачный / другой;
Удалить или добавить один объект;
Улучшение / регулировка цвета, осветления контрастности;
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Всё отлично. Полное взаимопонимание.
$1
10 баллов
4 года назад
Быстро и хорошо выполнил задание. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло отлично, проблем с общением не было никаких