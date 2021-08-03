leoleo98

Леонид leoleo98

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специалист по обработке растровых изображений

Коррекция цвета / тона / контрастности;

Манипуляция творческими идеями;коллажи

Коррекция фона;

Пластика;

Убираю все отвлекающие детали;

Удаление / добавление людей, предметов, эффектов;

Обрезать / изменить размер изображения;

Убрать прыщики, морщины

Изменение цвета;

Удалить или изменить фон белый / прозрачный / другой;

Удалить или добавить один объект;

Улучшение / регулировка цвета, осветления контрастности;

Отзывы заказчиков

guest_16279771985319
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Редактирование фото
Всё отлично. Полное взаимопонимание.
guest_16279771985319
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Обработка фото
Быстро и хорошо выполнил задание. Рекомендую.
Все прошло отлично, проблем с общением не было никаких
Ответный отзыв