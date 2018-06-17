leon_center

Создать лэндинг Дизайн для примера https://ichigarev.ru/wp-content/uploads/2016/06/screen-visa-long.jpg Текст и фото прикрепляем.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Создать лэндинг Дизайн для примера https://ichigarev.ru/wp-content/uploads/2016/06/screen-visa-long.jpg Текст и фото прикрепляем.
Необходимо разработать онлайн crm Учет клиентов: - клиентская база (откуда пришел, на какой курс, стоимость...) с днями рождения (с напоминалкой Поздравить) - возможность формировать по группам из студентов и видеть свободные места ...
Разработка CRM для центра иностранных языков