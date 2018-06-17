leon_center

Анастасия Леонова leon_center

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tdkdev
Денис 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
$15
10 баллов
6 лет назад
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Анастасия - прекрасный заказчик. Это был мой первый заказ на фрилансе, и я многого не знал, но Анастасия оказалась крайне понимающим и терпеливым человеком! Четкая постановка задачи, моментальная оплата характеризуют заказчика как человека, серьезно относящегося к своему делу, и мне очень повезло, что Анастасия - именно такой заказчик. Приятно, когда новое ремесло начинается с успешного сотрудничества :) Желаю процветания и успехов вашему бизнесу!
Исполнитель справился с заданием, учел все наши пожелания. В целом мы довольны.
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