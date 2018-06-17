leon_center

Анастасия - прекрасный заказчик. Это был мой первый заказ на фрилансе, и я многого не знал, но Анастасия оказалась крайне понимающим и терпеливым человеком! Четкая постановка задачи, моментальная оплата характеризуют заказчика как человека, серьезно относящегося к своему делу, и мне очень повезло, что Анастасия - именно такой заказчик. Приятно, когда новое ремесло начинается с успешного сотрудничества :) Желаю процветания и успехов вашему бизнесу!