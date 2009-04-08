leon_collet

Александр leon_collet

 
34 годаРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Нет ничего невозможного.Есть недостойная оплата труда.

Чайкин Александр Витальевич [ leon collet ]

Телефон: 8 910 107 50 50 ( с 9.00 до 17.00 по московскому времени)

ICQ: 296 616 096 (круглосуточно)

Email: [email protected]

ПОРТФОЛИО В PDF: http://xn--h1aaa4b.xn--p1ai/leon_collet.pdf

Отзывы заказчиков
acosta
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
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Сделал все быстро и четко :). Молодец! Так держать! Рекомендую.
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