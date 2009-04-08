Нет ничего невозможного.Есть недостойная оплата труда.

Чайкин Александр Витальевич [ leon collet ]

Телефон: 8 910 107 50 50 ( с 9.00 до 17.00 по московскому времени)

ICQ: 296 616 096 (круглосуточно)

Email: [email protected]

ПОРТФОЛИО В PDF: http://xn--h1aaa4b.xn--p1ai/leon_collet.pdf