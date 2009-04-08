Нет ничего невозможного.Есть недостойная оплата труда.
Чайкин Александр Витальевич [ leon collet ]
Телефон: 8 910 107 50 50 ( с 9.00 до 17.00 по московскому времени)
ICQ: 296 616 096 (круглосуточно)
Email: [email protected]
ПОРТФОЛИО В PDF: http://xn--h1aaa4b.xn--p1ai/leon_collet.pdf
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия204 просмотра
- Без названия225 просмотров
- Без названия184 просмотра
- Без названия186 просмотров
- Без названия167 просмотров
- Без названия169 просмотров
- Без названия133 просмотра
- Без названия151 просмотр
- Пешков163 просмотра
- Дизайн сайта Жилого комплекса "Солнечный парк"226 просмотров
- Логотип Жилого комплекса "Солнечный парк"265 просмотров
- Логотип Жилого комплекса "Солнечный парк"701 просмотр
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
15 лет назад
Сделал все быстро и четко :). Молодец! Так держать! Рекомендую.
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $25
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $25
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга