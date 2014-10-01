Юлия Леоненко leonenko_julialeonenko_julia
Опыт работы – 10 лет в сфере юридической практики
Специализация - предоставление юридических услуг в сфере гражданского, семейного, трудового, земельного права, а также хозяйственного, корпоративного права, юридическое сопровождение бизнеса.
Образование - высшее юридическое, Академия адвокатуры Украины (Украина, Киев), магистр права.
Основные принципы, которыми я руководствуюсь в своей работе:
компетентность и добросовестность;
доверие и личная порядочность;
доступная стоимость услуг;
конфиденциальность;
оперативность.
Компетенция:
Написание статей на юридическую тематику.
Юридические услуги для физических лиц
Предоставление письменных и устных консультаций в сфере гражданского, семейного, наследственного, трудового, земельного права, иных отраслей права;
Составление договоров, жалоб, заявлений, претензий и других необходимых документов в сфере гражданского, семейного, наследственного, трудового, земельного права, иных отраслей права;
Оказание юридической помощи при оформлении наследства;
Участие в досудебном урегулировании конфликта, в том числе, в переговорах с контрагентами;
Представительство в судах по гражданским (семейным, наследственным, трудовым, земельным), административным и другим категориям дел;
Представительство в исполнительном производстве;
Иные виды правовой помощи.
Юридические услуги для юридических лиц
Правовой консалтинг в сфере хозяйственного, корпоративного права, налогового права;
Договорная работа;
Сопровождение внешнеэкономической деятельности;
Разработка трудовых договоров (контрактов), внутренних документов предприятия;
Досудебное урегулирование споров;
Представительство в судах по хозяйственным делам, административным и другим категориям дел;
Представительство в исполнительном производстве;
Абонентское юридическое обслуживание юридических лиц и физических лиц – предпринимателей
Иные услуги.
Стоимость услуг - договорная
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