Адвокат. Профессиональная правовая помощь.

Опыт работы – 10 лет в сфере юридической практики

Специализация - предоставление юридических услуг в сфере гражданского, семейного, трудового, земельного права, а также хозяйственного, корпоративного права, юридическое сопровождение бизнеса.

Образование - высшее юридическое, Академия адвокатуры Украины (Украина, Киев), магистр права.

Основные принципы, которыми я руководствуюсь в своей работе:

компетентность и добросовестность;

доверие и личная порядочность;

доступная стоимость услуг;

конфиденциальность;

оперативность.

Компетенция:

Написание статей на юридическую тематику.

Юридические услуги для физических лиц

Предоставление письменных и устных консультаций в сфере гражданского, семейного, наследственного, трудового, земельного права, иных отраслей права;

Составление договоров, жалоб, заявлений, претензий и других необходимых документов в сфере гражданского, семейного, наследственного, трудового, земельного права, иных отраслей права;

Оказание юридической помощи при оформлении наследства;

Участие в досудебном урегулировании конфликта, в том числе, в переговорах с контрагентами;

Представительство в судах по гражданским (семейным, наследственным, трудовым, земельным), административным и другим категориям дел;

Представительство в исполнительном производстве;

Иные виды правовой помощи.

Юридические услуги для юридических лиц

Правовой консалтинг в сфере хозяйственного, корпоративного права, налогового права;

Договорная работа;

Сопровождение внешнеэкономической деятельности;

Разработка трудовых договоров (контрактов), внутренних документов предприятия;

Досудебное урегулирование споров;

Представительство в судах по хозяйственным делам, административным и другим категориям дел;

Представительство в исполнительном производстве;

Абонентское юридическое обслуживание юридических лиц и физических лиц – предпринимателей

Иные услуги.

Стоимость услуг - договорная