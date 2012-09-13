Переводчик-фрилансер

ФИО: Дубровский Кирилл

Образование: Неполное высшее, Киевский национальный лингвистический университет

Знание иностранных языков: английский, французкий

Предоставляемые услуги: перевод письменных текстов (официальные документы, технические переводы, художественная литература предпочтительно, публицистика и т.д.) с иностранного языка (английский/французский) на родной (русский/украинский) либо с родного на иностранный.

Профессиональные навыки:

1) изучаю разнообразные иностранные языки (новогреческий, грузинский, латынь), немного понимаю испанский и итальянский,

2) Писатель-любитель

3) Разбираюсь в разных сферах деятельности (музыка, живопись, литература, лингвистика и филология)

Личные качества: деятельный и коммуникабельный, часто общаюсь с иностранцами)