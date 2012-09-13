ФИО: Дубровский Кирилл
Образование: Неполное высшее, Киевский национальный лингвистический университет
Знание иностранных языков: английский, французкий
Предоставляемые услуги: перевод письменных текстов (официальные документы, технические переводы, художественная литература предпочтительно, публицистика и т.д.) с иностранного языка (английский/французский) на родной (русский/украинский) либо с родного на иностранный.
Профессиональные навыки:
1) изучаю разнообразные иностранные языки (новогреческий, грузинский, латынь), немного понимаю испанский и итальянский,
2) Писатель-любитель
3) Разбираюсь в разных сферах деятельности (музыка, живопись, литература, лингвистика и филология)
Личные качества: деятельный и коммуникабельный, часто общаюсь с иностранцами)