Постараюсь сделать всё возможное для вас

Могу сделать превью, презентацию, нарезать и смонтировать несложный видеоролик, нарисовать что-то, что будет мне под силу. Хочу отметить, что я профессионалом не являюсь, так что за очень серьезный проект взяться не смогу, ну и конечно же больших денег взять тоже не смогу. Поэтому если вам нужна дополнительная пара рук с базовыми навыками, буду рад помочь. Надеюсь на ваше понимание и сотрудничество =)