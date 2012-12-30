leonsxl

Леон leonsxl

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

1. Профессиональные знания Photoshop CS 6 и колоссальный опыт работы,

2. Создание дизайна для сайта (CSS, jQuery, HTML5),

3. Создание адаптивного(резинового) дизайна для сайта (CSS, jQuery, HTML5),

4. Разметка сайта (код и код+дизайн),

5. Создание профессиональных презентаций (Power Point 2013, After Effects CS 6),

6. Редактирование и создание документов (Microsoft Word 2013),

7. Работа с анимацией(Photoshop CS 6, After Effects CS 6),

8. Всевозможная работа с текстом(модернизация, редактирование, публикация),

9. Модернизация картинок и текстов

10. Обращайтесь и задавайте вопросы! (http://vk.com/leonsxl ; [email protected] ; http://twitter.com/LeonSxl ; http://www.facebook.com/leonsbak ; Skype - leonsxl (бываю в скайпе очень редко) ; +7(953)344-18-49

3D-графика
нет отзывов
от $70
от 4 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 5 дней
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $110
от 10 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $130
от 14 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
от 5 дней
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Презентации
нет отзывов
от $120
от 10 дней
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