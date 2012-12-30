1. Профессиональные знания Photoshop CS 6 и колоссальный опыт работы,
2. Создание дизайна для сайта (CSS, jQuery, HTML5),
3. Создание адаптивного(резинового) дизайна для сайта (CSS, jQuery, HTML5),
4. Разметка сайта (код и код+дизайн),
5. Создание профессиональных презентаций (Power Point 2013, After Effects CS 6),
6. Редактирование и создание документов (Microsoft Word 2013),
7. Работа с анимацией(Photoshop CS 6, After Effects CS 6),
8. Всевозможная работа с текстом(модернизация, редактирование, публикация),
9. Модернизация картинок и текстов
10. Обращайтесь и задавайте вопросы! (http://vk.com/leonsxl ; [email protected] ; http://twitter.com/LeonSxl ; http://www.facebook.com/leonsbak ; Skype - leonsxl (бываю в скайпе очень редко) ; +7(953)344-18-49