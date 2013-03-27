Боручек Елена Алексеевна

13.08.1987.

Образование - высшее ( Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, учитель украинского языка и литературы)

Опыт работы - 1. Детский сад №43 г. Кировоград 2010 - 2011 ( воспитатель)

2. Детский сад № 203 г. Киев 2011 - 2012 (воспитатель)

3. Детский сад № 201 г. Кривой Рог - с 2012 (воспитатель)

Навыки - 1. владение русским и украинским языками( свободно),

2. word , exel, internet

3. ответственна, креативна, комуникабельна.

4. пишу стихи и прозу.