Боручек Елена Алексеевна
13.08.1987.
Образование - высшее ( Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, учитель украинского языка и литературы)
Опыт работы - 1. Детский сад №43 г. Кировоград 2010 - 2011 ( воспитатель)
2. Детский сад № 203 г. Киев 2011 - 2012 (воспитатель)
3. Детский сад № 201 г. Кривой Рог - с 2012 (воспитатель)
Навыки - 1. владение русским и украинским языками( свободно),
2. word , exel, internet
3. ответственна, креативна, комуникабельна.
4. пишу стихи и прозу.
Стихи, Песни и Проза
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