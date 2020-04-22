Разработка чат-ботов и веб-сайтов.

Я представляю Lion's Soft, а также являюсь владельцем этой компании. Моя главная задача - поиск новых клиентов и проектов.

Что такое Lion's Soft и что мы можем предложить?

Мы-команда молодых специалистов, состоящая из python, javascript, с# и php разработчиков, дизайнеров и бизнес-аналитиков. У нас есть хороший опыт в разработке многих проектов.При необходимости мы можем нанять любых специалистов под конкретный проект. Мы находимся в Беларуси, час работы программиста здесь намного дешевле, чем в Европе или в США. А качество здесь всегда на хорошем уровне.

Наша основная специализация-чат-боты для любых мессенджеров и социальных сетей.

Веб-сайты на CMS (WordPress и т. д.), а также мы можем создавать веб-сайт с нуля.

Мы готовы предложить вам разработку программных продуктов любой сложности в короткие сроки и по выгодной цене. Наш веб-сайт lionssoft.by, там вы можете ознакомиться с нашим портфолио.