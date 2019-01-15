Могу писать, могу не писать, могу исправить то,что написали другие)

Доброго времени суток!

Меня зовут Валерия. Я дипломированный журналист с пятилетним опытом работы в газете (автомобильная тематика) и двухлетним - в женском журнале ( тематика разнообразная). С недавнего времени работаю в нескольких интернет-проектах: блог в Инстаграм и группа ВКонтакте.

Хочу предложить вам свои услуги по адекватной цене 1-2$ за 1000 знаков.

Могу писать на разные темы. Но больше всего душа лежит к следующим темам:

* Материнство и детство

* Красота

* Психология

* Отношения

* Эзотерика

* Многое другое

О себе: Схватываю все налёту. Выполняю задания максимально быстро. Перфекционистка. Люблю четкость и конкретику. Вкладываю душу в каждый текст.