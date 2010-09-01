lera13012009

Опыт работы Офис - менеджерс 09.2010 по 09.2015 (5 лет)

Редакция газеты 21век, Луганск (Издательство)Телефонные звонки, ведение документов, оптовыепродажи, работа с клиентами.Образование ЛНУ им. В. ДаляПрактический психолог. Конфликтолог, Луганск

Высшее, с 09.2014 по 06.2018 (3 года 9 месяцев)Дипломированные конфликтологи востребованы: в органах государственного имуниципального управления, в силовых структурах, в т. ч. налоговых, судебных и

милицейских органах, в социальных службах и психокоррекционных центрах, в

банках, в общественных и политических организациях. Конфликтолог признан

способствовать урегулированию конфликтов не только на межличностном,

психологическом уровне, но и на более высоких уровнях — социальном и

политическом. Поэтому сфера деятельности конфликтолога очень широка: от

микроконфликтов в фирме до серьезных конфликтов между бизнесом и властью.Навыки работы с компьютером Word. ExcelЛичные качестваГрамотная речь,презентабельная внешность, коммуникабельность, ответственность‚

исполнительность, многозадачность, стрессоустойчивость, обучаемость,

внимательность, аккуратность, доброжелательность, умение работать в команде.