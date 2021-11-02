French translater

Здравствуйте!

На данный момент ищу интересные проекты для работы, в которые готова полностью вложить свои знания и силы, а конкретно это могут быть переводы с французского на русский и наоборот, наполнение социальных сетей контентом, написание рекламных объявлений на французском.

Уровень владения французского языка DALF C1.

Проживаю уже на протяжении года во Франции.

Опыт работы:

- Менеджер по продвижению марки украшений из золота на Amazon "Edelweiss Diamonds"

- Менеджер по контексной рекламе Facebook и Google Adwords во французском digital агенстве "AdQuality"

- Менеджер по бронирования отелей на онлайн платформе (Франция, работа с фр.отелями)

Образование:

- Диплом учителя по французскому языку (филолог французского языка) 2018г.

Стажировки:

- Ресепшионист в отеле St Valerie Hotel, Juan-les-Pins, France - 3 месяца, 2019 г.