Печать текста
Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей; ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов; также, сверка внесенных правок; набор текстовой информации с предоставленных графический файлов в текстовый документ.
Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников
При сотрудничестве со мной вы получите:
вежливое и комфортное общение
быструю и продуктивную работу с моей стороны
выполнение работы в установленный срок
Нужно для заказа:
Прислать мне файл на почту.
Сообщить о своих требованиях.
Также вы можете высказать желания по оформлению текста.