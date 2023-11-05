Печать текста

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей; ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов; также, сверка внесенных правок; набор текстовой информации с предоставленных графический файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников

При сотрудничестве со мной вы получите:

вежливое и комфортное общение

быструю и продуктивную работу с моей стороны

выполнение работы в установленный срок

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту.

Сообщить о своих требованиях.

Также вы можете высказать желания по оформлению текста.