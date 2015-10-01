Валерия Лаврова lera_lavrovalera_lavrova
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Графический дизайнер.
Опыт работы — более 4 лет.
Специализация — разработка макетов для полиграфии, наружной рекламы, интернета.
Верстка многостраничных изданий (каталоги, брошюры, инструкции).
Подготовлю и доведу "до ума" уже имеющийся у вас макет для печати.
Работаю в графических программах Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop), Corel Draw.
Условия сотрудничества:
- Техническое задание;
- Предложение 2-х вариантов заказчику;
- Выбор направления работы из 2-х вариантов для дальнейшей работы;
- Предоплата 50%, или же оплата после проделанной работы;
- Работа, обсуждение, правки;
- Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
- Отправка исходника
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Портфолио
- Евробуклет для отеля124 просмотра
Верстка полиграфии
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от $14
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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от $100
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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от $100
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