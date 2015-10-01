lera_lavrova

Валерия Лаврова lera_lavrova

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Графический дизайнер.

Опыт работы — более 4 лет.

Специализация — разработка макетов для полиграфии, наружной рекламы, интернета.

Верстка многостраничных изданий (каталоги, брошюры, инструкции).

Подготовлю и доведу "до ума" уже имеющийся у вас макет для печати.

Работаю в графических программах Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop), Corel Draw.

Условия сотрудничества:

- Техническое задание;

- Предложение 2-х вариантов заказчику;

- Выбор направления работы из 2-х вариантов для дальнейшей работы;

- Предоплата 50%, или же оплата после проделанной работы;

- Работа, обсуждение, правки;

- Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

- Отправка исходника

InDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $14
от 1 дня
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Дизайн продукции
нет отзывов
от $14
от 2 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
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Наружная реклама
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от $14
от 2 дней
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 7 дней
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