Графический дизайнер.

Опыт работы — более 4 лет.

Специализация — разработка макетов для полиграфии, наружной рекламы, интернета.

Верстка многостраничных изданий (каталоги, брошюры, инструкции).

Подготовлю и доведу "до ума" уже имеющийся у вас макет для печати.

Работаю в графических программах Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop), Corel Draw.

Условия сотрудничества:

- Техническое задание;

- Предложение 2-х вариантов заказчику;

- Выбор направления работы из 2-х вариантов для дальнейшей работы;

- Предоплата 50%, или же оплата после проделанной работы;

- Работа, обсуждение, правки;

- Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

- Отправка исходника