lera_move

Валерия lera_move

 
36 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Таргетолог в Instagram и Facebook

Привет, меня зовут Валерия и я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы.

Работала с товарным бизнесом и с экспертами.

  • полностью погружаюсь в проект, анализирую и сегментарную целевую аудиторию.
  • делаю аудит профиля и сайта
  • настраиваю события пикселя с учетом изменений IOS 14, а также помогу подтвердить домен для вашего сайта
  • настраиваю аналитику Google Analytics и Яндекс.Метрика (цели, события и конверсии)
  • создаю макеты для рекламы, которые привлекают больше клиентов
  • есть опыт работы с каталогом товаров и Instagram Shopping
  • ответственно веду и сдаю вовремя отчеты о проделанной работе
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