Таргетолог в Instagram и Facebook
Привет, меня зовут Валерия и я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы.
Работала с товарным бизнесом и с экспертами.
- полностью погружаюсь в проект, анализирую и сегментарную целевую аудиторию.
- делаю аудит профиля и сайта
- настраиваю события пикселя с учетом изменений IOS 14, а также помогу подтвердить домен для вашего сайта
- настраиваю аналитику Google Analytics и Яндекс.Метрика (цели, события и конверсии)
- создаю макеты для рекламы, которые привлекают больше клиентов
- есть опыт работы с каталогом товаров и Instagram Shopping
- ответственно веду и сдаю вовремя отчеты о проделанной работе