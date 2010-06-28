leraa

Валерия leraa

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Тексты, статьи, новости, фотографии

2000-2005 МАИ. Гуманитарный факультет. Ведущие направления - социология, психология

- поддержка сайта

- написание текстов, новостей, статей, обзоров

- работа с фотографиями

www.roszem.ru

www.sobzem.ru

http://prophotos.ru/genres/list/0?order=desc&page=10&sort_by=author

http://prophotos.ru/genres/4999-aerofotografiya

http://prophotos.ru/genres/4400-peyzazh

http://prophotos.ru/genres/4409-portret

http://prophotos.ru/photographers/4293-zhozef-nisefor-neps

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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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