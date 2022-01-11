leragaliewa

Видеомонтажёр
Работаю в программах Adobe Premiere Pro и After Effects.
Пожалуйста, связывайтесь со мной в сообщениях, отвечаю в кратчайшие сроки либо пишите в соц сети (телеграм/вацап - номер у вас есть)
Смонтирую из ваших видео ролик на любую тематику:
- ролик для YouTube
- реклама
- обзор
- поздравление
- ваш вариант
Выполняю работу с вашими файлами и футажами.
-Стоимость указана за минуту видеоролика.
-Работаю по предоплате (50%)
Моя задача - выполнить все условия заказчика.
Также имеется портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!