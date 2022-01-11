leragaliewa

Видеомонтажёр

Работаю в программах Adobe Premiere Pro и After Effects.

Пожалуйста, связывайтесь со мной в сообщениях, отвечаю в кратчайшие сроки либо пишите в соц сети (телеграм/вацап - номер у вас есть)

Смонтирую из ваших видео ролик на любую тематику:

- ролик для YouTube

- реклама

- обзор

- поздравление

- ваш вариант

Выполняю работу с вашими файлами и футажами.

-Стоимость указана за минуту видеоролика.

-Работаю по предоплате (50%)

Моя задача - выполнить все условия заказчика.

Также имеется портфолио.