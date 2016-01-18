Графический дизайнер

https://www.behance.net/gallery/31549295/Vector-crystals

Свободное использовние программ Photoshop, Illustrator, InDesign. Разработка рекламных продуктов: макеты и иллюстрации каталогов, рекламные и информационные плакаты, листовки

разработка логотипов и брендбуков под бренды комапании, буклеты, брошюры, календари и другая рекламная и сувенирная полиграфическая продукция, упаковки, этикетки, обложки, баннера для интернет-сайтов. Обработка фотографий, цветокоррекция изображений, иллюстраций для размещения на сайтах.

3d и 2d графика, 3d моделирование ландшафтного и интерьерного дизайна, 2d анимация, создание и моделирование персонажев.