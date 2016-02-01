Прохожу обучение на уровне Intermediate в Харьковском клубе иностранных языков Ilingua, еженедельно посещаю Speaking club, жила два месяца в Америке( Вурдбридж) и активно общалась с местным населением. Прочитала множество детских книг, художественных, поэтому готова переводить сказочные повести ( до 50 страниц), детские сказки, статьи( отдых, спорт, обучение за границей).Могу набирать тексты на русском/английском за низкие цены.Буду рада любым предложениям, с энтузиазмом и креативностью подойду к выполнению своей работы!