lerapolulyah

Настрою рекламу в Яндекс и приведу клиентов в Ваш бизнес!

Специализируюсь на контекстной рекламе в Яндекс Директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг, баннеры на поиске и т.д.).

Вы можете обращаться ко мне если вам необходимо:

-Провести аудит текущих рекламных кампаний или сайта;

-Собрать семантику;

-Настроить рекламу в Яндекс;

-Рассчитать медиаплан для будущих рекламных кампаний;

-Настроить аналитику и понять, куда движется Ваш бизнес.