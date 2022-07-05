lerapolulyah

Валерия Полулях lerapolulyahlerapolulyah
23 годаРоссия/Челябинск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Настрою рекламу в Яндекс и приведу клиентов в Ваш бизнес!
Специализируюсь на контекстной рекламе в Яндекс Директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг, баннеры на поиске и т.д.).
Вы можете обращаться ко мне если вам необходимо:
-Провести аудит текущих рекламных кампаний или сайта;
-Собрать семантику;
-Настроить рекламу в Яндекс;
-Рассчитать медиаплан для будущих рекламных кампаний;
-Настроить аналитику и понять, куда движется Ваш бизнес.
Я против войны в Украине!