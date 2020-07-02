Доброго времени суток, уважаемые гости нашей страницы! Наша команда приветствует Вас.
Меня зовут Валерия, я фрилансер, работающий в команде и самостоятельно. Занимаюсь графическим дизайном, Web-дизайнер, пишу авторские статьи на любые темы, рерайт\коперайт. В свободное время занимаюсь векторной иллюстрацией. В команде еще 2 человека, собственно это - Web-программист и верстальщик.
Мы терпеливо подходим к процессу создания Вашего сайта, к Вашим замечаниям и пожеланиям, ожидая от Вас ответного понимания взамен. Корректная коммуникация — немаловажный залог успешного сотрудничества.
Трудно определиться с ТЗ? Предлагаем Вам заполнить бриф. Если Вы не хотите/не можете предоставить ТЗ, значит мы делаем все на свое усмотрение.
С удовольствием поработаем над Вашими задачами по следующим направлениям:
• составление технического задания на основе заполненного брифа или предоставленных материалов за 1–2 дня;
• подбор и полная адаптация качественного шаблона Joomla и Wordpress за 1 день;
• landing Page (одностраничные сайты визитки);
• интернет-магазины (Joomla, WordPress);
• сайт на удобной CMS на выбор ( Joomla, WordPress, Drupal);
• все виды "сайтов под ключ";
• дизайн;
• фирменный стиль;
• группы и сообщества в социальных сетях: дизайн, вёрстка, обложки;
• рерайт, копирайт, авторские статьи, продающие статьи;
• наполнение сайтов, порталов и интернет-магазинов.
Варианты оплаты:
1) Яндекс деньги;
2) Оплата на карту Сбербанк;
3) Вебмани (рубль, доллар);
4) Qiwi.
Skype: lera.goodnews
Почта: [email protected]