Создание сайтов "под ключ", графический дизайн, рерайт\копирайт

Доброго времени суток, уважаемые гости нашей страницы! Наша команда приветствует Вас.

Меня зовут Валерия, я фрилансер, работающий в команде и самостоятельно. Занимаюсь графическим дизайном, Web-дизайнер, пишу авторские статьи на любые темы, рерайт\коперайт. В свободное время занимаюсь векторной иллюстрацией. В команде еще 2 человека, собственно это - Web-программист и верстальщик.

Мы терпеливо подходим к процессу создания Вашего сайта, к Вашим замечаниям и пожеланиям, ожидая от Вас ответного понимания взамен. Корректная коммуникация — немаловажный залог успешного сотрудничества.

Трудно определиться с ТЗ? Предлагаем Вам заполнить бриф. Если Вы не хотите/не можете предоставить ТЗ, значит мы делаем все на свое усмотрение.

С удовольствием поработаем над Вашими задачами по следующим направлениям:

• составление технического задания на основе заполненного брифа или предоставленных материалов за 1–2 дня;

• подбор и полная адаптация качественного шаблона Joomla и Wordpress за 1 день;

• landing Page (одностраничные сайты визитки);

• интернет-магазины (Joomla, WordPress);

• сайт на удобной CMS на выбор ( Joomla, WordPress, Drupal);

• все виды "сайтов под ключ";

• дизайн;

• фирменный стиль;

• группы и сообщества в социальных сетях: дизайн, вёрстка, обложки;

• рерайт, копирайт, авторские статьи, продающие статьи;

• наполнение сайтов, порталов и интернет-магазинов.

Варианты оплаты:

1) Яндекс деньги;

2) Оплата на карту Сбербанк;

3) Вебмани (рубль, доллар);

4) Qiwi.

Skype: lera.goodnews

Почта: [email protected]