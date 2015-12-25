lerasolowa

Редактура, написание статей, технические науки

О себе: окончила пищевой университет (КемТИПП) по специальности "Пищевая биотехнология". Наиболее близки темы, связанные с пищевой индустрией, биохимией, процессами и аппаратами.

В настоящий момент работаю в должности ведущего инженера НИИ Биотехнологии, г. Кемерово и компании ООО "Кера-Тех", г. Кемерово.

Опыт в написании научных статей по техническим специальностям: новостные обзоры, литературные обзоры.

Опыт работы в должности нормоконтролера (знание ГОСТ, согласно которым оформляют дипломы/курсовые).

Опытный пользователь Microsoft Office: не составит труд привести в надлежащий вид любой Ваш документ.

Русский язык - родной, проблем с орфографией и пунктуацией нет.

Возможен вариант консультаций по техническим предметам на Ваших условиях.