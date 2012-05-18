Возраст:23 года
Телефон:+79788517417
E-mail: [email protected]
Образование:
2009-2014- Горловский институт иностранных языков Государственноговысшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический
университет», факультет английского языка, специальность «учитель английского и
французского языков и зарубежной литературы».
Дополнительное образование:
Июнь 2013- Май 2014- Курсы иностранных языков «L`Alliancefrançaise».
Март 2016-Август 2016-Дистанционные курсы педагогического университета «Первое сентября» по
направлениям:
1. Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшегошкольного возраста.
2. Оценивание в условиях введения нового ФГОС.
Опытработы:
18.05.2012-30.06.2012- КП «Международный аэропорт Донецк им. С.С.Прокофьева», была принята
по срочному договору помощником агента по организации обслуживания пассажиров службы
организации перевозок.
28.07.2013-август 2014- Донецкая общеобразовательная специализированная школа 1-3 ступеней
№68 с углубленным изучением иностранных языков, учитель английского и
французского языков.
Июль2014- сентябрь 2014- ООО «Музыкальные компьютерные системы», Симферополь,
офис-менеджер.
Сентябрь2014-январь 2015- ООО «Холтон», администратор, Евпатория.
Январь2015-август 2015- МБОУ СОШ №18 с.Тенгинка Туапсинского района, социальный
педагог.
Август2015 по настоящее время- МБОУ СОШ №30 пгт.Новомихайловский Туапсинского района,
учитель английского языка.
Такжес 2012 года по настоящее время веду беспрерывную репетиторскую деятельность, в
т.ч. дистанционно, используя Skype.
Знаниеязыков:
Русский,украинский- свободно.
Английский-B2, C1.
Французский-A2, B1.
Испанский-A1.
Навыкиработы с компьютеров и оргтехникой:
Науровне уверенного пользователя.
Лицензиии сертификаты:
Сертификато достижении уровня А2 в изучении французского языка экзамена DELF (Diplôme
d'études en langue française)- A2(91 points).
Сертификатоб участии в вебинаре ИГ «Основа» для учителей английского языка по теме «Как
повысить мотивацию подростков на уроках английского языка».
Личныекачества:Активнаяжизненная позиция, целеустремленность, добросовестность, коммуникабельность,
компетенция, трудолюбие, быстрая обучаемость.