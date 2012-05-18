Написание статей на русском, украинском и английском языках, возможен рерайт.

Возраст:23 года

Телефон:+79788517417

E-mail: [email protected]

Образование:

2009-2014- Горловский институт иностранных языков Государственноговысшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический

университет», факультет английского языка, специальность «учитель английского и

французского языков и зарубежной литературы».

Дополнительное образование:

Июнь 2013- Май 2014- Курсы иностранных языков «L`Alliancefrançaise».

Март 2016-Август 2016-Дистанционные курсы педагогического университета «Первое сентября» по

направлениям:

1. Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшегошкольного возраста.

2. Оценивание в условиях введения нового ФГОС.

Опытработы:

18.05.2012-30.06.2012- КП «Международный аэропорт Донецк им. С.С.Прокофьева», была принята

по срочному договору помощником агента по организации обслуживания пассажиров службы

организации перевозок.

28.07.2013-август 2014- Донецкая общеобразовательная специализированная школа 1-3 ступеней

№68 с углубленным изучением иностранных языков, учитель английского и

французского языков.

Июль2014- сентябрь 2014- ООО «Музыкальные компьютерные системы», Симферополь,

офис-менеджер.

Сентябрь2014-январь 2015- ООО «Холтон», администратор, Евпатория.

Январь2015-август 2015- МБОУ СОШ №18 с.Тенгинка Туапсинского района, социальный

педагог.

Август2015 по настоящее время- МБОУ СОШ №30 пгт.Новомихайловский Туапсинского района,

учитель английского языка.

Такжес 2012 года по настоящее время веду беспрерывную репетиторскую деятельность, в

т.ч. дистанционно, используя Skype.

Знаниеязыков:

Русский,украинский- свободно.

Английский-B2, C1.

Французский-A2, B1.

Испанский-A1.

Навыкиработы с компьютеров и оргтехникой:

Науровне уверенного пользователя.

Лицензиии сертификаты:

Сертификато достижении уровня А2 в изучении французского языка экзамена DELF (Diplôme

d'études en langue française)- A2(91 points).

Сертификатоб участии в вебинаре ИГ «Основа» для учителей английского языка по теме «Как

повысить мотивацию подростков на уроках английского языка».

Личныекачества:Активнаяжизненная позиция, целеустремленность, добросовестность, коммуникабельность,

компетенция, трудолюбие, быстрая обучаемость.