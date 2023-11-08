Имею большой опыт работы в рерайте, копирайте, выполняю работу качественно и своевременно.

Пишу тексты более 5 лет, образование профильное. Все время учусь и совершенствуюсь. Опыт работы :

Ноябрь 2011-август 2012 г. – журналист – Информационно-аналитическийцентр Социуминформ, Россия, информационно-аналитический портал PMRinform Приднестровье.

2014- 2018 гг. – биржи Advego, Copylanser– копирайтер, рерайтер, фрилансер.

2018-2019гг. – сервис Bonica – автор, фрилансер, различные проекты в Интернете.

Образование :

Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко, Институт Языка и Литературы,

кафедра Журналистики.

Присвоена квалификация – журналист.

Годы обучения – 2008-2013.